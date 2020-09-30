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Кто рассудит «Спартак» и «Зенит», коронавирус в КХЛ, Уильямс снялась с «Ролан Гаррос»

19:00
Судья Павел Кукуян и Магомед Оздоев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Судья Павел Кукуян и Магомед Оздоев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 30 сентября.

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ЦИТАТА
Идите работайте! Это я всем людям в фигурном катании, всем нам. Этот цирк надоел.
Алексей Ягудин
Олимпийский чемпион

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