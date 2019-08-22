«Краснодар» провалился в Европе, Тамез отказал «Спартаку», Чалов не попал в сборную

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 22 августа.

ПРОВАЛ. Плюшевые «быки». «Олимпиакос» разорвал «Краснодар»Матч в Пирее получился вязким, тягучим, как греческая жара, с большим количеством пауз и остановок. И с максимально плохим результатом для «Краснодара». Оглушительным — 0:4...

БИЗНЕС. «Краснодар» из-за фиаско в Греции может лишиться огромных денег. Что это за сумма?

«Краснодар» провалился в Перее и почти точно не выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Если «быки» не совершат чудо в ответном матче, клуб расстанется с возможностью получить очень большие деньги от УЕФА. Как посчитал «СЭ», просто хорошее, но не выдающееся выступление в основном раунде ЛЧ принесло бы российскому клубу более 25 миллионов евро.

ЛИГА ЕВРОПЫ. «Брага» — фаворит матчей со «Спартаком»? Не стоит удивляться

Начнем с формального признака. «Брага» занимает 50-е место в клубном рейтинге УЕФА с коэффициентом 31,000. «Спартак» — 89-й с 16,000. И по положению, и по количеству очков — почти двукратное преимущество португальцев. За последние 10 лет «Брага» лишь однажды не выступала в еврокубках. Сможет ли ее вышибить «Спартак»?

ОПОРНИК. Почему сорвался трансфер Тамеза в «Спартак»Сегодня французское издание RMC сообщило, что переход 25-летнего хавбека Андриана Тамеза к красно-белым из «Ниццы» не состоится. Мы узнали, почему сделка, которая была максимально близка к завершению, не дошла до логического конца.

НОВИЧОК. Данил Круговой: «Я выбрал деньги? Личные контракты с «Зенитом» и ЦСКА сопоставимы»

В среду сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе 21-летнего защитника Данила Кругового в клуб из Санкт-Петербурга. Контракт рассчитан на пять лет. При этом сезон-2019/20 футболист проведет в команде из столицы Башкирии на правах аренды.

ВЕРСИЯ 2.0. «Чайку» подозревают в обмане букмекеров. Это самый скандальный клуб России

Правоохранительных органов смутили ставки на один из матчей команды из Ростовской области. При этом расследование по поводу возможного подкупа игроков «Черноморца» еще продолжается.

МИМО ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ. Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

РФС на официальном сайте огласил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии. В него вошли вратарь «Спартака» Александр Максименко и лидер атак ЦСКА Федор Чалов. Почему их не пригласили в главную команду?

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