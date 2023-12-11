«Краснодар» обыграл ЦСКА и сохранил первое место, «Жирона» победила «Барсу». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 декабря.
«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»
Черно-зеленые вырвали три очка на последних минутах.
«Жирона» разбила «Барселону» в дерби и сбросила «Реал» с первого места, у «Ман Сити» первая с ноября победа в АПЛ
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Рассказываем, как прошел ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023.
«Факел» разошелся миром с бело-голубыми — 1:1.
Игорь Рабинер — об игре, о промежуточных итогах красно-белых.
Наследница Исинбаевой внезапно ушла из спорта. Виноват недопуск к Олимпиаде?читать >
Самая большая в мире! В Петербурге открылась суперсовременная ареначитать >
Трагедия в Гранаде. Матч ла лиги остановили из-за смерти болельщикачитать >
Где мои 17 лет? Еще одна ученица Тутберидзе близка к уходу из большого спортачитать >
Новости