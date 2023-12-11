Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:45

«Краснодар» обыграл ЦСКА и сохранил первое место, «Жирона» победила «Барсу». Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Краснодар» 1:0 ЦСКА.
Фото ФК «Краснодар»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 декабря.

«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»

Черно-зеленые вырвали три очка на последних минутах.

«Жирона» разбила «Барселону» в дерби и сбросила «Реал» с первого места, у «Ман Сити» первая с ноября победа в АПЛ

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Суперпраздник хоккея в Петербурге! Рекорд посещаемости, красивейшие буллиты, звезды футбола на льду

Рассказываем, как прошел ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023.

Ничья в Воронеже: «Динамо» уходит на перерыв третьим с обидой на Шафеева

«Факел» разошелся миром с бело-голубыми — 1:1.

После 3:0 с «Крыльями» «Спартак» вряд ли уволит Абаскаля. Но команда топчется на месте уже год

Игорь Рабинер — об игре, о промежуточных итогах красно-белых.

Наследница Исинбаевой внезапно ушла из спорта. Виноват недопуск к Олимпиаде?

читать >

Самая большая в мире! В Петербурге открылась суперсовременная арена

читать >

«Какая игра Захаряна, люблю этого парня». В Испании оценили выступление Арсена против «Вильярреала»

читать >

«Краснодар» — зимний чемпион! Но весной удержать первую строчку в РПЛ будет очень трудно

читать >

Трагедия в Гранаде. Матч ла лиги остановили из-за смерти болельщика

читать >

Где мои 17 лет? Еще одна ученица Тутберидзе близка к уходу из большого спорта

читать >

Лучший проект в карьере Эмери. Как Унаи сделал из середняка АПЛ претендента на золото

читать >

«С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ

читать >
0
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений
В секторе Газа заявили об успешной атаке на «дюжину солдат» ЦАХАЛ
Трамп принял решение отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Матч звезд КХЛ в Санкт-Петербурге. Специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Какие реформы будут приняты в КХЛ в ближайшее время
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» разгромил «Крылья», победа «Зенита», ассисты Захаряна и Миранчука. Главное за день

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости