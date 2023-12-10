«Спартак» разгромил «Крылья», победа «Зенита», ассисты Захаряна и Миранчука. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 декабря.

Красно-белые перед отпуском уверенно переиграли самарцев и обошли их в таблице.

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