Королевское выступление Загитовой, лучший прокат Медведевой и проблема Черчесова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 20 марта.

БОЙНЯ. Загитова и Медведева вернулись! А Кихира может остаться без медали

После короткой программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию лидерство захватила Алина Загитова. Евгения Медведева, показав один из лучших прокатов в сезоне, занимает четвертое место. А вот считавшаяся главным фаворитом турнира японка Рика Кихира пока только седьмая.

А ЭТО ВАЖНО? Загитова установила личный рекорд, но до Кихиры не дотянула

Олимпийская чемпионка Пхенчхана опережает ближайшую преследовательницу Каори Сакамото на 5,22 балла, а лидера мирового сезона Рику Кихиру – 11,18. Это очень серьезный гандикап перед произвольной программой, которая не удалась Алине на прошлом чемпионате мира, чемпионате России и чемпионате Европы. Результат 82,08 балла – лучший для Загитовой в этом сезоне. Увы, не рекорд.

КАК БЫТЬ? Черчесов не любит этого слова, но сейчас действительно есть проблема

Сборная России – уже в Бельгии. Команда готовится к самому сложному матчу отборочного турнира против фаворитов группы, а тренерскому штабу надо в короткий срок решить, в каком виде предстанет наша оборона, лишившаяся Ильи Кутепова.

САРКАЗМ. Станислав Черчесов: "Артем, ты в сборную случайно не по блату попал?"

Пресс-конференция главного тренера сборной России и нападающего Артема Дзюбы перед матчем с Бельгией получилась жаркой. Скучали?

КРАСНО-БЕЛЫЙ ВЕТЕРАН. Андрей Дикань: "Черчесов сказал: "Жалко, что ты не в то время попал в "Спартак"

Развернутое интервью экс-вратаря "Спартака" и "Краснодара", который завершил карьеру в мае 2016 года и вернулся в родной Харьков. За российским чемпионатом Анлрей Дикань по-прежнему внимательно следит. Разговор мы начали с осуждения последних событий в РПЛ.

БОЛЬНАЯ ТЕМА. Куда пропал арбитр Карасев?

После 20-го тура премьер-лиги работу судей обсуждали едва ли не больше, чем сам футбол. В то же время давно нет на поле одного из лучших рефери Сергея Карасева, который к тому же работал на домашнем чемпионате мира-2018. В интервью "СЭ" Карасев рассказал о своем восстановлении после травмы, сроках возвращения к работе в РПЛ и видеоарбитрах.

ЖДЕМ ОТЖИГ? Что спросит Овечкин у Трампа в Белом доме? И за что партнеры Ови бойкотируют президента США?

Вчера было объявлено о том, что хоккеисты и тренеры "Вашингтона", которые были членами чемпионской команды в плей-офф в прошлом году, в понедельник станут гостями президента США Дональда Трампа в Белом доме. Большинство игроков уже подтвердили свое участие в мероприятии. Как, например, капитан "Кэпс" Александр Овечкин.

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