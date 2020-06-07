Конор снова ушел из UFC, Тарасенко о назначении Брагина, расистский скандал в МЛС
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 7 июня.
«Я устал от этой игры. Меня затоптали». Макгрегор — откровенно о завершении карьеры
Конор дал интервью ESPN.
Капитан золотой сборной-2011 — о возобновлении сезона НХЛ и назначения Валерия Брагина в национальную команду.
В МЛС скандал, пришлось расторгнуть контракт с сербским игроком «Гэлакси»
24-летний защитник «Краснодара» — о жизни на карантине, Бердыеве, Шаронове, Азмуне и Дзюбе.
В воскресенье московские команды встретились в Черкизове.
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