Конор снова ушел из UFC, Тарасенко о назначении Брагина, расистский скандал в МЛС

Конор дал интервью ESPN.

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3 Ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. В третий раз за 4 года

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