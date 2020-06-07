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Конор снова ушел из UFC, Тарасенко о назначении Брагина, расистский скандал в МЛС

21:30
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 7 июня.

«Я устал от этой игры. Меня затоптали». Макгрегор — откровенно о завершении карьеры

Конор дал интервью ESPN.

«В молодежке Брагин стал для нас вторым отцом». Интервью Тарасенко о новом главном тренере сборной России

Капитан золотой сборной-2011 — о возобновлении сезона НХЛ и назначения Валерия Брагина в национальную команду.

«Уничтожьте это...» В США жена футболиста призвала убивать протестующих

В МЛС скандал, пришлось расторгнуть контракт с сербским игроком «Гэлакси»

Егор Сорокин: «Не жалею, что отказал «Зениту»

24-летний защитник «Краснодара» — о жизни на карантине, Бердыеве, Шаронове, Азмуне и Дзюбе.

Под взглядом Черчесова в маске. Как прошел товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо»

В воскресенье московские команды встретились в Черкизове.

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Ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. В третий раз за 4 года
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