Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Кокорин вместо Сочи едет в ПФЛ. Он холоп?

18:00
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 28 января.

Кокорин не едет в «Сочи». Об этом заявил сам футболист

Во вторник получила продолжение история нападающего «Зенита».

Первое большое интервью Кашшаи в России. Как теперь будут судить в РПЛ

Руководитель департамента судейства РФС дал «СЭ» первое интервью после своего назначения.

Кокорин — Холоп?! СПОР-Экспресс — о Семаке, «Зените», аренде в «Сочи»

Ведущая Мария Маркова, участники спора — Вячеслав Короткин (за Кокорина) и Дмитрий Симонов (против Кокорина).

Новые выборы президента РПЛ состоятся 17 марта

Собрание клубов премьер-лиги приняло решение провести новые выборы президента РПЛ.

«Вашингтон» остановил Ковальчука и «Монреаль» и без Овечкина. Александр не сыграл из-за наказания НХЛ

«Кэпиталз» победили «Канадиенс» — 4:2.

ЦИФРА ДНЯ
7
хоккеистов
молодежной сборной России вызваны в главную команду на Шведские игре
ЦИТАТА
Мне объявили, что на второй сбор с «Зенитом» я не лечу
Александр Кокорин
нападающий «Зенита»

Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем

читать >

Агенты-мошенники обманывают футболистов. Даже в России

читать >

«Верю, что Овечкин обгонит Гретцки. И Уэйн вам скажет то же самое!» Интервью легенды Америки Бретта Халла

читать >

Будут ли медали на чемпионате мира? Эфир о катастрофе в нашем биатлоне

читать >

Жена Кокорина сообщила: Александр не едет в «Сочи», его ждет «Зенит-2»

читать >

Таблица переходов РПЛ. Главные трансферы

читать >

Федерер снова поразил всех в Австралии. Легенда творит чудеса

читать >

Как новый коронавирус влияет на футбол. Халк играет, но матч «Краснодара» отменен

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир