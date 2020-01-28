Кокорин вместо Сочи едет в ПФЛ. Он холоп?
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 28 января.
Кокорин не едет в «Сочи». Об этом заявил сам футболист
Во вторник получила продолжение история нападающего «Зенита».
Руководитель департамента судейства РФС дал «СЭ» первое интервью после своего назначения.
Ведущая Мария Маркова, участники спора — Вячеслав Короткин (за Кокорина) и Дмитрий Симонов (против Кокорина).
Собрание клубов премьер-лиги приняло решение провести новые выборы президента РПЛ.
«Вашингтон» остановил Ковальчука и «Монреаль» и без Овечкина. Александр не сыграл из-за наказания НХЛ
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