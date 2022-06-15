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Сегодня, 03:00

Каттани — о выборе нового тренера «Спартака», Венгрия разгромила Англию. Главное за день

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Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 июня.

Каттани — о выборе нового тренера «Спартака»: «Если Абаскаль провалится, я уйду вместе с ним»

Большая пресс-конференция спортивного директора «Спартака».

«Динамо» возглавит Йоканович. Почему не Карпин, Федотов или Николич? Инсайды «СЭ»

Константин Алексеев — о том, как бело-голубые выбирали главного тренера.

ЧМ-2022 в Катаре: кто вышел в финальный турнир

Отборочный турнир ЧМ-2022 стартовал в июне 2019 года и закончится в июне 2022-го.

Германия растоптала команду Манчини, Англию так не громили дома с 1928 года, Украина потеряла первые очки

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

«Тампа» — не фаворит финала. Сможет ли Василевский остановить суператаку «Колорадо»?

Оцениваем шансы команд перед главной серией сезона.

ЦИФРА ДНЯ
0:4
Англия проиграла Венгрии на своем поле в Лиге наций

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