Каттани — о выборе нового тренера «Спартака», Венгрия разгромила Англию. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 июня.
Каттани — о выборе нового тренера «Спартака»: «Если Абаскаль провалится, я уйду вместе с ним»
Большая пресс-конференция спортивного директора «Спартака».
Константин Алексеев — о том, как бело-голубые выбирали главного тренера.
Отборочный турнир ЧМ-2022 стартовал в июне 2019 года и закончится в июне 2022-го.
Германия растоптала команду Манчини, Англию так не громили дома с 1928 года, Украина потеряла первые очки
Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.
Оцениваем шансы команд перед главной серией сезона.
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