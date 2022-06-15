Большая пресс-конференция спортивного директора «Спартака».

Константин Алексеев — о том, как бело-голубые выбирали главного тренера.

Отборочный турнир ЧМ-2022 стартовал в июне 2019 года и закончится в июне 2022-го.

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Оцениваем шансы команд перед главной серией сезона.