Медведев возглавил рейтинг ATP, гендир «Спартака» — о бойкоте Суперкубка. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 июня.
Медведев возглавил рейтинг ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP.
«СЭ» поговорил с генеральным директором красно-белых.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, которое позволяет командам на постоянной основе использовать пять замен в одном матче.
Голкипер «Айлендерс» — о неудаче своей команды в чемпионате, друге из «Рейнджерс» и жизни в Нью-Йорке.
По информации «СЭ», Владимир Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА.
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