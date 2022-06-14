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Медведев возглавил рейтинг ATP, гендир «Спартака» — о бойкоте Суперкубка. Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 июня.

Медведев возглавил рейтинг ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP.

Мележиков о бойкоте Суперкубка: «Истерию начал не «Спартак». Решение об участии оставляем за собой»

«СЭ» поговорил с генеральным директором красно-белых.

IFAB утвердил правило пяти замен на постоянной основе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, которое позволяет командам на постоянной основе использовать пять замен в одном матче.

«Шестеркин может получить приз MVP НХЛ. Он сделал больше, чем Макдэвид и Мэттьюс». Интервью Ильи Сорокина

Голкипер «Айлендерс» — о неудаче своей команды в чемпионате, друге из «Рейнджерс» и жизни в Нью-Йорке.

ЦСКА подпишет контракт с Федотовым до старта летних сборов

По информации «СЭ», Владимир Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА.

«Выбрал деньги вместо спорта»: в Польше призывали выгнать из сборной игрока «Спартака» Рыбуса

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Почему отставка Ваноли из «Спартака» — не самостоятельное решение. И что она дала Каттани

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