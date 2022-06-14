Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP.

«СЭ» поговорил с генеральным директором красно-белых.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, которое позволяет командам на постоянной основе использовать пять замен в одном матче.

Голкипер «Айлендерс» — о неудаче своей команды в чемпионате, друге из «Рейнджерс» и жизни в Нью-Йорке.

По информации «СЭ», Владимир Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА.