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Бакаев перешел в «Зенит», Федотов возглавил ЦСКА. Главное за день

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Александр Медведев и Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 июня.

Почему «Спартак» не продлил Бакаева и футболист ушел в «Зенит». Инсайды «СЭ»

Рассказываем подробности переговоров 25-летнего хавбека с красно-белыми.

«Зенит» — моя судьба!" В Санкт-Петербурге переход Бакаева представили скандальным видео

Девять лет назад игрок сам предсказал этот трансфер.

Федотов — в ЦСКА. Что он изменит после Березуцкого и какие трансферы попросит

Тактический разбор «СЭ».

«Только пусть Бакаев не целует эмблему «Зенита»! В Питере не любят дешевые понты». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Медведев выиграл первый матч после возвращения на вершину рейтинга

Всего за один час россиянин уверенно обыграл в Галле бельгийца Гоффена.

Чтобы попасть на финал Кубка Стэнли, нужно выложить целое состояние! Сколько стоят билеты на главную серию сезона?

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Кержаков: «Я не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста»

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Форвард Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»

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У Тутберидзе — большинство среди женщин, ученица Плющенко обставила сверстницу из ЦСКА. Опубликован состав сборной России

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Клебо не нужен Большунов в качестве соперника

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У «Спартака» нет денег на Бакаева и вторую команду. Но Каттани сделал лучший ход, дающий надежду

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US Open включает зеленый свет для Медведева, но тормозит Джоковича

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РПЛ, таблица переходов: Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?

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