Бакаев перешел в «Зенит», Федотов возглавил ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 июня.
Почему «Спартак» не продлил Бакаева и футболист ушел в «Зенит». Инсайды «СЭ»
Рассказываем подробности переговоров 25-летнего хавбека с красно-белыми.
Девять лет назад игрок сам предсказал этот трансфер.
Тактический разбор «СЭ».
Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Всего за один час россиянин уверенно обыграл в Галле бельгийца Гоффена.
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