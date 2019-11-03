Карпин не стал королем юга, Косторная круче Загитовой, Ковалев в нокауте

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 3 ноября.

Огонь «Краснодара» и «Ростова»

В единственном матче 15-го тура РПЛ в воскресенье «Краснодар» в добавленное время отыгрался с 0:2 против «Ростова». Дончане вели после дубля Ионова в первой половине, «быки» зажгли в концовке после двух таймов безрезультатных атак.

Команда Валерия Карпина упустила возможность закончить первый круг на втором месте в одном шаге от «Зенита». Теперь ее вместе с «Локомотивом» от лидера отделяют 3 очка, а «Краснодар» — 4.

«Зенит» — ЦСКА: битва, судья и проблема чемпиона

В субботу вечером в Санкт-Петербурге зарубились «Зенит» и ЦСКА — 1:1. Невскому клубу не помогло удаление Бийола, армейский клуб при этом вполне мог выиграть сам. Но все говорили о судействе Вилкова.

Еще один факт: «Зенит» плохо играет с конкурентами. И это может стать проблемой.

Феноменальная Косторная и Загитова на своей волне

В ночь на воскресенье Алена Косторная с феноменальным выступлением победила на французском этапе серии «Гран-при». Алина Загитова осталась только третьей в произвольной программе и заняла второе место.

Будущее Загитовой: пора паниковать или нужно отстать от чемпионки? Приводим расклад для наших после половины серии.

День, когда бокс проиграл

Московским утром воскресенья Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу бой в Лас-Вегасе. Мексиканец отправил россиянина в нокаут в одиннадцатом раунде, а обозреватель «СЭ» Андрей Баздрев уверен: этот поединок был чистым надувательством.

Ядерный бой гангстеров

Даже соперники по главному бою боксерского вечера в Лас-Вегасе ждали, пока закончится UFC 244 в Нью-Йорке. Илья Андреев не спал всю ночь и рассказал о самом интересном.

В UFC — новые охотники за головами. Андрей Орловский был нокаутирован на 29-й секунде.

Боец-шоумен Джонни Уокер провалился. Тренировки в России ему не помогли.

Кевин Ли развеял миф о непобедимости Грегора Гиллеспи. Крутой американский борец — в жестком нокауте, а ведь его называли угрозой для Хабиба.

И основное: в споре за титул главного засранца окровавленный Нейт Диас хотел драться с Хорхе Масвидалом дальше. Но вмешались врачи — и все закончилось.

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