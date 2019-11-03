Карпин не стал королем юга, Косторная круче Загитовой, Ковалев в нокауте
Огонь «Краснодара» и «Ростова»
В единственном матче 15-го тура РПЛ в воскресенье «Краснодар» в добавленное время отыгрался с 0:2 против «Ростова». Дончане вели после дубля Ионова в первой половине, «быки» зажгли в концовке после двух таймов безрезультатных атак.
Команда Валерия Карпина упустила возможность закончить первый круг на втором месте в одном шаге от «Зенита». Теперь ее вместе с «Локомотивом» от лидера отделяют 3 очка, а «Краснодар» — 4.
«Зенит» — ЦСКА: битва, судья и проблема чемпиона
В субботу вечером в Санкт-Петербурге зарубились «Зенит» и ЦСКА — 1:1. Невскому клубу не помогло удаление Бийола, армейский клуб при этом вполне мог выиграть сам. Но все говорили о судействе Вилкова.
Еще один факт: «Зенит» плохо играет с конкурентами. И это может стать проблемой.
Феноменальная Косторная и Загитова на своей волне
В ночь на воскресенье Алена Косторная с феноменальным выступлением победила на французском этапе серии «Гран-при». Алина Загитова осталась только третьей в произвольной программе и заняла второе место.
Будущее Загитовой: пора паниковать или нужно отстать от чемпионки? Приводим расклад для наших после половины серии.
Московским утром воскресенья Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу бой в Лас-Вегасе. Мексиканец отправил россиянина в нокаут в одиннадцатом раунде, а обозреватель «СЭ» Андрей Баздрев уверен: этот поединок был чистым надувательством.
Даже соперники по главному бою боксерского вечера в Лас-Вегасе ждали, пока закончится UFC 244 в Нью-Йорке. Илья Андреев не спал всю ночь и рассказал о самом интересном.
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И основное: в споре за титул главного засранца окровавленный Нейт Диас хотел драться с Хорхе Масвидалом дальше. Но вмешались врачи — и все закончилось.
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