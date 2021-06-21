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Итоги в группе A, датчане обещают обыграть Россию, расклады перед матчем

02:00
Сборная Италии празднует победу над Уэльсом. Фото Getty Images
Сборная Италии празднует победу над Уэльсом. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 июня.

Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией. И повторила великий рекорд 80-летней давности

«Скуадра адзурра» обыграла Уэльс.

«Мы выйдем и победим Россию». Тренер и игроки сборной Дании — о ключевом матче Евро-2020

Все мнения датчан о встрече в Копенгагене.

Сборная Дании пообещала выбить Россию с Евро. Это наглость?

Защитник датчан Янник Вестергор подбросил дровишек в огонь.

Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет

Почти что финальные расклады перед главным матчем сборной в этом году.

«Не обращаем внимания на слова соперников, все и так максимально мотивированы». Черчесов и Головин — перед решающим матчем с Данией

В сборной никто не задумывается о том, что ничья будет приемлемым результатом.

Сборная России на Евро пока лишь тень той, что была на ЧМ-2018. Что изменилось?

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