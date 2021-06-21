Итоги в группе A, датчане обещают обыграть Россию, расклады перед матчем

«Скуадра адзурра» обыграла Уэльс.

Все мнения датчан о встрече в Копенгагене.

Защитник датчан Янник Вестергор подбросил дровишек в огонь.

Почти что финальные расклады перед главным матчем сборной в этом году.

В сборной никто не задумывается о том, что ничья будет приемлемым результатом.