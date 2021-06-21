Итоги в группе A, датчане обещают обыграть Россию, расклады перед матчем
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 июня.
Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией. И повторила великий рекорд 80-летней давности
«Скуадра адзурра» обыграла Уэльс.
Все мнения датчан о встрече в Копенгагене.
Защитник датчан Янник Вестергор подбросил дровишек в огонь.
Почти что финальные расклады перед главным матчем сборной в этом году.
В сборной никто не задумывается о том, что ничья будет приемлемым результатом.
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