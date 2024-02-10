Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

10 февраля, 03:15

Интервью Джикии, гол Овечкина, скандал с Роналду. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 9 февраля.

«Возможно, я не играю по личным причинам». Откровенное интервью Джикии

Капитан «Спартака» — о ситуации с контрактом.

Голы Овечкина не спасают «Вашингтон». Кризис команды продолжается

«Кэпиталз» потерпели шестое поражение подряд. Сегодня — от «Флориды».

Нобель Арустамян: «ЦСКА достался Гинеру как подарок на день рождения»

Откровенный разговор с популярным комментатором и журналистом.

Роналду продолжает скандалить в Саудовской Аравии. Жестко ответил на провокации болельщиков «Аль-Хиляля»

Криштиану вновь вывели из себя.

Большунов выиграл 18-ю гонку подряд. Но сам лыжник считает победу первой

Предсказуемый старт Спартакиады сильнейших в Тюмени.

Первый гол Угальде и дубль Игнатова. «Спартак» забил пять мячей молодежке команды Николича

читать >

Первое зимнее поражение «Зенита»: Сергеев и Коваленко забили голы-красавцы, но они не помогли

читать >

«Катились капли пота — так похожие на слезы...» Голышак вспоминает Олимпиаду в Сочи

читать >

Не только Кузнецов и Ничушкин. Что такое Программа помощи игрокам НХЛ, в которую они постоянно попадают?

читать >

«Что бы ни говорили агенты, они не могут диктовать условия». Интервью гендиректора «Спартака»

читать >

Тутберидзе — главная. Болельщики назвали ключевую персону фигурного катания и выразили отношение к отстранению

читать >

Дани Алвес отказался от последнего слова на суде. Как завершились слушания и когда ожидать приговор

читать >

Дикая ошибка не сломала русского вратаря. Кочетков вернулся и выиграл матч

читать >
0
Читайте также
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Ротенберг против Кравца: травма Толчинского
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов попал в программу помощи, ультиматум агента Джикии. Главное за день
Новости
RSS RSS
Все новости