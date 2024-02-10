Интервью Джикии, гол Овечкина, скандал с Роналду. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 9 февраля.
«Возможно, я не играю по личным причинам». Откровенное интервью Джикии
Капитан «Спартака» — о ситуации с контрактом.
«Кэпиталз» потерпели шестое поражение подряд. Сегодня — от «Флориды».
Откровенный разговор с популярным комментатором и журналистом.
Роналду продолжает скандалить в Саудовской Аравии. Жестко ответил на провокации болельщиков «Аль-Хиляля»
Криштиану вновь вывели из себя.
Предсказуемый старт Спартакиады сильнейших в Тюмени.
Первый гол Угальде и дубль Игнатова. «Спартак» забил пять мячей молодежке команды Николичачитать >
Первое зимнее поражение «Зенита»: Сергеев и Коваленко забили голы-красавцы, но они не помогличитать >
«Что бы ни говорили агенты, они не могут диктовать условия». Интервью гендиректора «Спартака»читать >
Тутберидзе — главная. Болельщики назвали ключевую персону фигурного катания и выразили отношение к отстранениючитать >
Новости