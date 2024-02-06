Кузнецов попал в программу помощи, ультиматум агента Джикии. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 5 февраля.
У Кузнецова новые проблемы. Он попал в программу помощи хоккеистам НХЛ
Когда вернется в состав нападающий «Вашингтона», неизвестно.
Питерцы опубликовали шоу-программу к встрече с красно-белыми. В московском клубе ответили своим шоу — скандальным.
Татьяна Тарасова и другие пассажиры отделались легким испугом.
Культовый легионер попрощался с Россией.
Предлагаем свой вариант состава на турнир с участием игроков НХЛ.
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