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Россия обыграла Мальту, Медведев в полуфинале US Open, день памяти в Ярославле

03:00
Зелимхан Бакаев и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 сентября.

Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине

Россия с огромным трудом обыграла Мальту на своем поле (2:0).

Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ

Ничьи с Хорватией для попадания в Катар может не хватить.

«Да, был напряг. Но семь очков и ноль пропущенных голов — нормально». Пресс-конференция Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Медведев впервые проиграл сет на US Open-2021, но выполнил программу-минимум. Даниил — в полуфинале

Лучший теннисист России в третий раз подряд вышел в топ-4 Открытого чемпионата США.

В Ярославле почтили память команды. «Локомотив» проиграл, но в такой день это не важно

Репортаж из города на Волге, где 10 лет назад разбилась команда «Локомотив».

ЦИФРА ДНЯ
7
очков
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