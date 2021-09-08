Россия обыграла Мальту, Медведев в полуфинале US Open, день памяти в Ярославле

Россия с огромным трудом обыграла Мальту на своем поле (2:0).

Ничьи с Хорватией для попадания в Катар может не хватить.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Лучший теннисист России в третий раз подряд вышел в топ-4 Открытого чемпионата США.

Репортаж из города на Волге, где 10 лет назад разбилась команда «Локомотив».