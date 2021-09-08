Россия обыграла Мальту, Медведев в полуфинале US Open, день памяти в Ярославле
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 сентября.
Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине
Россия с огромным трудом обыграла Мальту на своем поле (2:0).
Ничьи с Хорватией для попадания в Катар может не хватить.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
Лучший теннисист России в третий раз подряд вышел в топ-4 Открытого чемпионата США.
Репортаж из города на Волге, где 10 лет назад разбилась команда «Локомотив».
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