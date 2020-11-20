«Гран-при России» без Щербаковой, Россию включают в «группы смерти», прогноз на «Спартак» — «Динамо»
20:30
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 20 ноября.
Щербакова снялась с «Гран-при России». Почему это катастрофа для турнира
Главная потеря турнира в Москве. Надо ли искать в ней потайной смысл?
Изучили прогнозы зарубежных СМИ.
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Валерий Шмаров и Роман Косицын выбрали разные исходы.
Разбираем слух вокруг 22-летнего полузащитника «Спартака».
Тактическое превью центрального матча 15-го тура РПЛ.
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У соперников «Динамо» пять удалений в трех матчах. Подобного за время в России я не видел
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