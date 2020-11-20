Главная потеря турнира в Москве. Надо ли искать в ней потайной смысл?

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41 победа в сезоне у теннисиста Андрея Рублева

ЦИТАТА У соперников «Динамо» пять удалений в трех матчах. Подобного за время в России я не видел

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