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«Гран-при России» без Щербаковой, Россию включают в «группы смерти», прогноз на «Спартак» — «Динамо»

20:30
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 20 ноября.

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ЦИФРА ДНЯ
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победа
в сезоне у теннисиста Андрея Рублева
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главный тренер «Спартака»

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