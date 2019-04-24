Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 24 апреля.

ИНСАЙДЫ. Что ждет состав "Спартака" летом

Так или иначе в ближайшее трансферное окно "Спартак" ждут изменения. Есть несколько развитий ситуации – многое будет зависеть от попадания или непопадания москвичей в Лигу чемпионов. Рассказываем о ближайшем будущем красно-белого клуба.

ИСТОРИЯ. 30 миллионов за Данни. Уникальные подробности знаменитого трансфера

Трансферы из "Динамо" в "Зенит" – довольно частое явление. Андрей Кобелев (1999), Игорь Семшов (2009), Александр Кержаков (2010), Иван Соловьев (2013), Александр Кокорин и Юрий Жирков (2016). Но самая громкая сделка – переход португальца Данни в августе 2008-го за баснословные по тем временам для российского футбола 30 миллионов евро. Бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов в интервью "СЭ" вспоминает один из самых громких трансферов в истории российского футбола.

АТАКА. Роман Широков: "У Оренбурга" состав точно не сильнее, чем у "Динамо". А он борется за еврокубки"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем гостевом матче с "Зенитом", за который он отыграл пять с половиной сезонов. И между строк очевидно, что Широков недоволен работой Дмитрия Хохлова на посту главного тренера клуба.

ПРОГНОЗ ЕРОНКО. "Банда придурков" мечтает отправить Овечкина и Кузнецова в отпуск. Но "Вашингтон" все равно победит

"Банда придурков", которая гордится этим метким названием, данным им Доном Черри, продолжает начатое коллегами удивительное дело – срамить фаворитов. Более высокий посев пока помог только "Айлендерс". Поможет ли "Вашингтону"? Игорь Еронко рассказывает о "Каролине" и дает прогноз на седьмой матч серии "Кейнс" с действующим чемпионом НХЛ.

АНАЛИТИКА. Как не дать забить Ракицкому? Отвечает Виталий Кафанов

29-летний новичок "Зенита" поражает зрителей чемпионата России своими неожиданно вскрывшимися бомбардирскими качествами: украинец оказался в Петербурге зимой-2019 и забил уже трижды, причем все мячи – ударами со штрафных. "СЭ" попросил экспертов дать оценку голам Ярослава и помочь понять, почему голкиперы премьер-лиги не могут спасти свои команды от стандартов в исполнении защитника.

БАРДАК? У четырех арбитров по три матча за неделю. Такого в российском футболе еще не случалось!

Сразу четыре судьи – Михаил Вилков, Сергей Лапочкин, Владимир Москалев и Сергей Иванов – получили по три назначения за неделю. На их плечи ляжет сумасшедшая нагрузка. Такого в нашем футболе еще не случалось – чтобы столько арбитров одновременно обслуживали по три встречи за очень короткий период. Ждать ошибок и скандалов? Рассуждает наш эксперт по судейским вопросам Александр Бобров.

ВАУ! "Лучший период хоккея в жизни". Вы видели, что сотворили "Сан-Хосе" и "Вегас"?

"Голден Найтс" умудрились растерять преимущество по серии как по счету, так и по игре: в этом году они собрали куда более сильный состав, чем в прошлом сезоне, но оступились уже в первом раунде.Всему виной, что не дали сыграть Никите Гусеву?

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