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Главные события в Кубке России и новый контракт Капризова. Новости за день

02:00
Сергей Пиняев. Фото Фото ФК «Крылья Советов», Instagram
Сергей Пиняев. Фото Фото ФК «Крылья Советов», Instagram

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 22 сентября.

Бенефис Пиняева, пять отраженных пенальти и дебют блогера в профессиональном футболе. Главные события Кубка

От 16-летнего вундеркинда пострадал клуб, где играют Павлюченко, Янбаев и Шишкин.

Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов

Сага с переговорами Кирилла с «Уайлд» наконец завершилась.

Дзюба отказался от сборной России. Точно — при Карпине и, возможно, навсегда

Егоров — о самом рисковом решении бывшего капитана.

«Надо убирать из футбола не Кокорина, а тех, кто взял его в «Фиорентину». В Италии издеваются над российским форвардом

Болельщики продолжают критиковать Александра, который провалил матч с «Интером» (1:3).

«Миннесота» рискует, дав сумасшедший контракт Капризову. Но и у самого игрока теперь нет права на ошибку

Кирилл должен оправдывать авансы с первых матчей.

«Понимаем, что мы обосрались». Футболисты «Ростова» извинились перед болельщиками за поражение от «Чайки»

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