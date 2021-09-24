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Дичь с презентации «Матч ТВ» и интервью Сычева. Главное за день

02:15
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 сентября.

Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему

Канделаки, Губерниев и Черданцев читали рэп. Что вообще происходит?!

«Отказ Дзюбы играть за сборную мне кажется странным». Сычев — о сборной Карпина, прогрессе Захаряна и перспективах Пиняева

Интервью бывшего нападающего «Локомотива» и сборной России.

«Миннесоту» не спасет даже Капризов. Его новый контракт ослабит клуб в будущем

Чтобы подписать Кирилла, генменеджер пошел на жертвы.

«Дзюба не предатель, а амбициозный форвард. Карпин не вызвал его в сентябре, теперь — только расширенный список...» Мнение Юрана

Бывший нападающий сборной России — о решении Артема Дзюбы.

Глушакову — 34, но Карпин возвращает его в сборную. Денис заслужил

Глушаков переходил в «Спартак» при Карпине, но вместе они не проработали и сезона.

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Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
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