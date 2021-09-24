Дичь с презентации «Матч ТВ» и интервью Сычева. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 сентября.
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
Канделаки, Губерниев и Черданцев читали рэп. Что вообще происходит?!
«Отказ Дзюбы играть за сборную мне кажется странным». Сычев — о сборной Карпина, прогрессе Захаряна и перспективах Пиняева
Интервью бывшего нападающего «Локомотива» и сборной России.
Чтобы подписать Кирилла, генменеджер пошел на жертвы.
«Дзюба не предатель, а амбициозный форвард. Карпин не вызвал его в сентябре, теперь — только расширенный список...» Мнение Юрана
Бывший нападающий сборной России — о решении Артема Дзюбы.
Глушаков переходил в «Спартак» при Карпине, но вместе они не проработали и сезона.
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