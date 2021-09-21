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ЦСКА победил «Спартак» в дерби, расширенный состав сборной и интервью Карпина

02:15
Антон Заболотный и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 20 сентября.

«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого

Красно-синие обыграли красно-белых в московском дерби — 1:0.

Второй созыв Карпина: вернул Дзюбу и Глушакова, заметил лучшего бомбардира чемпионата

Через неделю состав сборной России сократится на пять-шесть фамилий.

Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?

Главный тренер сборной России ответил на все вопросы.

Дзюба: возрождение титана. «Зенит» снес со своего пути «Рубин»

Благодаря дублю своего форварда чемпионы России легко победили на выезде (3:1) команду Слуцкого.

Слуцкого удаляет один и тот же судья. Тренер считает его профнепригодным

Новая серия конфликта с рефери Сергеем Ивановым.

Поражение в дерби от ЦСКА — приговор для Руя Витории

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«Мы упустили три очка. ЦСКА поймал удачу за хвост». Пресс-конференция Витории и Березуцкого после дерби

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«Артем Дзюба может исправить негатив вокруг себя только голами». Карпин — о составе сборной на октябрьские матчи

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