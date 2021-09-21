ЦСКА победил «Спартак» в дерби, расширенный состав сборной и интервью Карпина
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 20 сентября.
«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого
Красно-синие обыграли красно-белых в московском дерби — 1:0.
Через неделю состав сборной России сократится на пять-шесть фамилий.
Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?
Главный тренер сборной России ответил на все вопросы.
Благодаря дублю своего форварда чемпионы России легко победили на выезде (3:1) команду Слуцкого.
Новая серия конфликта с рефери Сергеем Ивановым.
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