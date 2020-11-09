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Дзюба — скандал и реакция, хоккейная молодежка — что ее ждет, Трусова — впереди Косторной

21:30
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 9 ноября.

Дзюба vs фанаты «Зенита»: это война. Победителей не будет

Одним из последствий интимного видео с участием Артема Дзюбы стал разрыв форварда с активными болельщиками.

Русская молодежь обыграла всех на Евротуре. Кто теперь поедет на МЧМ в Канаде?

Прогнозируем состав на молодежный чемпионат мира.

Три четверных Трусовой, юниорский контент Косторной. Как закончилась битва одиночниц в Казани

Александра Трусова упала два раза, но все равно победила, прыгнув три разных четверных прыжка.

«Кражи, секс, ссоры, горячее видео: все безрассудства Дзюбы, плохого парня России». Реакция зарубежных СМИ

Об Артеме Дзюбе пишут все ведущие спортивные издания мира.

«Джокович — фаворит, шансы Медведева и Рублева зависят от жеребьевки». Кафельников — о раскладах на итоговый турнир

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников — о приближающейся развязке короткого теннисного сезона.

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Александра Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, опередив Алену Косторную
ЦИТАТА
Дзюба — капитан команды. Побудет дома и вопрос закроется
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

Кто что хочет, то и строчит. Скандал никак не скажется на репутации Дзюбы

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«Русских критиковали. А их выбор оправдал себя на все сто процентов». Зарубежные СМИ в восторге от игры сборной России

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Один безумный день из жизни Дзюбы. Он запомнит его навсегда

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Характер Дзюбы: гол в ответ на оскорбления «виража»

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