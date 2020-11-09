Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 9 ноября.

Одним из последствий интимного видео с участием Артема Дзюбы стал разрыв форварда с активными болельщиками.

ЦИФРА ДНЯ

248,63 балла Александра Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, опередив Алену Косторную

ЦИТАТА Дзюба — капитан команды. Побудет дома и вопрос закроется

Кто что хочет, то и строчит. Скандал никак не скажется на репутации Дзюбы читать > «Русских критиковали. А их выбор оправдал себя на все сто процентов». Зарубежные СМИ в восторге от игры сборной России читать > Голубоглазая красотка мечтает стать комментатором UFC. Раньше она дралась в клетке читать > Еременко для ЦСКА — как Дзюба для «Спартака». Его незабитый пенальти Акинфееву — фанатский сюжет мечты. Обзор тура от Рабинера читать >