Дзюба — скандал и реакция, хоккейная молодежка — что ее ждет, Трусова — впереди Косторной
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 9 ноября.
Дзюба vs фанаты «Зенита»: это война. Победителей не будет
Одним из последствий интимного видео с участием Артема Дзюбы стал разрыв форварда с активными болельщиками.
Прогнозируем состав на молодежный чемпионат мира.
Александра Трусова упала два раза, но все равно победила, прыгнув три разных четверных прыжка.
«Кражи, секс, ссоры, горячее видео: все безрассудства Дзюбы, плохого парня России». Реакция зарубежных СМИ
Об Артеме Дзюбе пишут все ведущие спортивные издания мира.
«Джокович — фаворит, шансы Медведева и Рублева зависят от жеребьевки». Кафельников — о раскладах на итоговый турнир
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников — о приближающейся развязке короткого теннисного сезона.
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Дзюба — капитан команды. Побудет дома и вопрос закроется
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«Русских критиковали. А их выбор оправдал себя на все сто процентов». Зарубежные СМИ в восторге от игры сборной Россиичитать >