Дубли Мбаппе и Холанна в ЛЧ, Василенко покинул «Факел». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 6 сентября.
«ПСЖ» разрывал «Ювентус» до перерыва, но чуть не упустил победу. У Мбаппе — два гола-шедевра
Париж начал очередной поход за Лигой чемпионов с неоднозначного успеха.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Главный тренер Олег Василенко покидает «Факел».
US Open, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Хачанов — Кирьос, Рублев — Тиафо, Плишкова — Соболенко и другие
Во вторник и среду, 6 и 7 сентября, состоятся матчи 1/4 финала US Open у мужчин и женщин.
Скандинав повторил судьбу поляка Рыбуса.
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