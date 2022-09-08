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«Наполи» разгромил «Ливерпуль», состав сборной, Рублев вылетел с US Open. Главное за день

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Харви Эллиотт и Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 7 сентября.

Хвича продолжает удивлять. Теперь и Европу. «Наполи» разгромил «Ливерпуль» — 4:1

Фантастическая игра грузинского полузащитника позволила итальянцам разгромить одну из сильнейших команд мира.

Безумная развязка в Мадриде, великолепный «Аякс» и очередной разгром от «Барселоны»

Обзор состоявшихся в среду матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Макарчук, Журавлев и Карпукас вместо Головина, Дзюбы и Кокорина. Новое лицо сборной России?

Валерий Карпин огласил расширенный состав сборной России на матч с Киргизией.

Рублев не справился с подачей Тиафо и остался без полуфинала US Open

Россиянин выглядел достойно, но снова не смог выйти в четверку сильнейших на турнире «Большого шлема».

«Челси» уволил Тухеля. Команда провалила начало сезона, но все равно это нелогичное решение

Первая тренерская отставка от новых владельцев.

Тедеско уволили после двух разгромов за неделю. В «Лейпциге» экс-тренер «Спартака» проработал меньше года

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