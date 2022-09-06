Россиянин уступил Нику Кирьосу в четвертом круге US Open.

Россиянин второй раз в сезоне пробился в четвертьфинал «мейджора».

Константин Алексеев — о расставании железнодорожников с немецким тренером.

Бабурин дважды отразил пенальти в добавленное время, но этого оказалось мало.

Александр сделал ускорение, словно ему 25, а не 36. Казанцы, похоже, только разгоняются.