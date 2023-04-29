«Динамо» проиграло «Факелу», интервью Митрофанова и Каманцева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 28 апреля.
Грустный юбилей «Динамо». Бело-голубые проваливают сезон, у «Факела» первая победа в гостях
Очередной тур РПЛ начался с сенсационной победы воронежцев в Москве.
Отношения с УЕФА, работа Каманцева, возвращение пива: интервью генерального секретаря РФС Митрофанова
Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ».
«СЭ» обсудил работу арбитров с главой департамента судейства РФС.
«Спартак» против Карпина — битва недели. ЦСКА сейчас мощнее обоих, но в борьбе за серебро — аутсайдер
Игорь Рабинер рассуждает о борьбе за серебряные и бронзовые медали в РПЛ.
«Спорт-Экспресс» впервые в истории публикует зарплаты всех хоккеистов КХЛ! 12 миллиардов рублей на 600 человек
Уникальный спецпроект «СЭ».
Первые подробности таинственного инцидента с Ничушкиным. В его номере нашли пьяную женщину из Россиичитать >
Месси и «Барселона». Идеальный сюжет или попытка угнаться за прошлым?читать >
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додикомчитать >
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнличитать >
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