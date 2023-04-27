«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», поражение «Барсы», интервью Гинера. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 апреля.
«Сити» перемолол и выплюнул «Арсенал». А также его надежды на титул
Команда Гвардиолы победила в матче за золото — 4:1.
Главные события среды в европейском футболе.
«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России
Интервью президента ЦСКА.
Константин Алексеев — о законопроекте по возвращению пенного напитка на стадионы.
Ян был в двух-трех точных ходах от звания чемпиона мира, но буквально подарил победу сопернику.
ЦИФРА ДНЯ
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очка
ЦИТАТА
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