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Сегодня, 02:30

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», поражение «Барсы», интервью Гинера. Главное за день

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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 апреля.

«Сити» перемолол и выплюнул «Арсенал». А также его надежды на титул

Команда Гвардиолы победила в матче за золото — 4:1.

«Райо» — кошмар «Барселоны», «Интер» не пустил «Ювентус» в финал, «Ливерпуль» разыгрался

Главные события среды в европейском футболе.

«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России

Интервью президента ЦСКА.

Губит футбол не пиво. Неужели здравый смысл возобладает?

Константин Алексеев — о законопроекте по возвращению пенного напитка на стадионы.

«Непомнящий проигрывает важнейшую партию, в Астане все начинается сначала». Мнение Санана Сюгирова

Ян был в двух-трех точных ходах от звания чемпиона мира, но буквально подарил победу сопернику.

ЦИФРА ДНЯ
2
очка
при двух играх в запасе отставание «Ман Сити» от «Арсенала» после победы над конкурентом (4:1)
ЦИТАТА
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Мария Каменева
чемпионка мира и Европы по плаванию

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