«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», поражение «Барсы», интервью Гинера. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 апреля.

Команда Гвардиолы победила в матче за золото — 4:1.

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2 очка при двух играх в запасе отставание «Ман Сити» от «Арсенала» после победы над конкурентом (4:1)

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