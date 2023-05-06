Анонс тура РПЛ, Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, интервью Титова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 5 мая.
Станет ли «Зенит» чемпионом в воскресенье? Побьет ли Малком рекорд Веретенникова? Как начнет Евсеев в «Факеле»?
Игорь Рабинер предваряет 26-й тур РПЛ.
«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии сезона-2022/23.
«Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе
Интервью легендарного полузащитника красно-белых.
Мадридская сказка Карацева закончена. Россиянин не нашел противоядие от подачи Штруффа в полуфинале «мастерса»
Это был отличный турнир для 29-летнего Аслана.
Победу «Наполи» ждали очень долго.
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