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Сегодня, 04:12

«Динамо» и «Краснодар» забили семь, «Факел» обыграл ЦСКА, Барриос дисквалифицирован на один матч. Главное за день

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Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 9 августа.

Еще одно голевое пиршество в Кубке. «Динамо» с «Краснодаром» почти повторили сюжет матча «Спартак» — «Пари НН»

Бело-голубые вырвали победу на последних секундах — 4:3.

ЦСКА поплатился за убойный промах Заболотного. «Факел» наказал двумя голами и победил впервые в сезоне

Максимов — джокер «Факела» в Кубке!

Барриос сыграет со «Спартаком». КДК встал на сторону «Зенита»

Колумбиец пропустит только один матч.

«Зенит» снова не впечатлил. Но увез три очка из Самары

Гол Сергеева позволил сине-бело-голубым обыграть «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России.

«Конечно, мне надо прибавлять». Медведев в Торонто выиграл первый матч после Уимблдона

Даниил менее чем за полтора часа победил на канадском «Мастерсе» Маттео Арнальди.

Не нойте об уровне защиты — наслаждайтесь сюжетом, куражом и голами! Рабинер — о матче «Спартак» — «Пари НН»

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Пивоваров: «Норманн решил разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо», он уехал из страны»

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Рублев проиграл Макдональду на турнире в Торонто

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«Завтра «Спартак» снимается с чемпионата!» или «Проверим-проверим!» 3 года грандиозному скандалу в нашем футболе

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«Авангард» расправил крылья, СКА в ожидании чистки. Репортаж из Сочи

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