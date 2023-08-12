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Сегодня, 02:00

«Урал» вырвал победу у «Спартака», интервью Овечкина. Главное за день

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«Урал» празднует победу.
Фото ФК «Урал»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 11 августа.

Еще одна безбашенная игра в исполнении «Спартака». Забили два, но подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах

Бикфалви дарит сенсацию в Екатеринбурге.

«Зачем уходить из «Вашингтона», если меня все устраивает?» Эксклюзивное интервью Овечкина

Российский нападающий — о подготовке к новому сезону, проблемах «Кэпиталз» и будущем сына в хоккее.

«Мы ожидали все, что произошло на поле». Абаскаль и Гончаренко — об огненном матче «Спартак» — «Урал»

Главные тренеры подвели итоги на пресс-конференции.

«Арсенал» подвинет «Ман Сити», Дарвин раззабивается, а Эмери всех удивит. Прогнозы на сезон АПЛ

Приготовиться, лучшая лига мира стартует.

Медведев проиграл Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто — 6:7 (7:9), 5:7.

ЦИТАТА
Зачем уходить из «Вашингтона», если меня все устраивает?
Александр Овечкин
капитан «Вашингтона»

«После финального свистка болельщики выскочили на поле и начали нас избивать». Вторая часть интервью Божовича

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