ЦСКА выиграл Кубок России, Джокович победил на «Ролан Гаррос». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 июня.
ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»
«Краснодар» упустил шанс завоевать первый титул в истории.
Игорь и в 37 лет украшает российский футбол.
Новак на открытом чемпионате Франции отыгрался за провальный грунтовый сезон и взял 23-й Гранд-слэм.
По матчу «Интер» заслужил овертайм, а «Ман Сити» по сезону — везение. Рабинер — о не очаровательном, но настоящем финале ЛЧ
Гвардиола научился побеждать и без де Брейне.
«У нас было много времени, чтобы создать семью и выиграть трофей». Тренеры ЦСКА и «Краснодара» — о финале Кубка России
Владимир Федотов и Владимир Ивич подвели итоги на пресс-конференции.
«Лукаку — главный антигерой ужасного финала». Что английские и итальянские СМИ пишут о финале ЛЧ?читать >
«Акинфеев — лучший игрок в истории России. Почему на серию не вышел Сафонов?» Газзаев — о победе ЦСКА в Кубкечитать >
Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры! Но сначала уничтожила претендентку из Мексикичитать >
Акинфеев повторил рекорд Кубка России по числу титуловчитать >
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