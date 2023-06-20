Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы, итоги отборочных матчей Евро. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 19 июня.
Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата. Что теперь будет с лидером «Спартака»?
Квинси дали реальный срок в Нидерландах.
Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.
«СЭ» уточнил важные моменты.
В стартовом матче турнира в Галле Даниил, несмотря на болезненное падение, обыграл Маркоса Гирона.
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал решение вратаря Тибо Куртуа покинуть расположение национальной команды.
Как быть великим, не взяв ни одного титула со сборной. Почему не надо жалеть Луку Модричачитать >
Толчинский — в СКА, Яшкин — в «Ак Барсе», Голдобин — в «Спартаке». Таблица переходов КХЛчитать >
Обладатель Кубка Стэнли, друг Овечкина и топ-снайпер: кто из россиян выходит на рынок свободных агентов НХЛчитать >
«Пари НН» объявил об уходе Дениса Глушакова из клубачитать >