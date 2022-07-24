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Сегодня, 03:00

ЦСКА разгромил «Сочи», а «Спартак» разгромил «Краснодар». Главное за день

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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 июля.

Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»

Владимир Федотов обыграл свою бывшую команду — у армейцев стопроцентный результат после двух туров.

«Спартак» разнес «Краснодар». Теперь у красно-белых не должно быть претензий по судейству

Крупная победа в большинстве.

Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму

Владимир Сычевой — один из героев дня.

Что значит — тренер: состава нет, игра — есть. Рабинер — о Федотове, который выжимает максимум из ЦСКА

Обозреватель «СЭ» рецензирует ярчайший старт армейцев.

«Мы не имеем отношения к армии, у нас коммерческий клуб». В ЦСКА впервые рассказали о ситуации с вратарем Федотовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с экс-голкипером красно-синих.

«Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона

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