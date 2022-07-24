ЦСКА разгромил «Сочи», а «Спартак» разгромил «Краснодар». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 июля.
Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»
Владимир Федотов обыграл свою бывшую команду — у армейцев стопроцентный результат после двух туров.
Крупная победа в большинстве.
Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму
Владимир Сычевой — один из героев дня.
Что значит — тренер: состава нет, игра — есть. Рабинер — о Федотове, который выжимает максимум из ЦСКА
Обозреватель «СЭ» рецензирует ярчайший старт армейцев.
«Мы не имеем отношения к армии, у нас коммерческий клуб». В ЦСКА впервые рассказали о ситуации с вратарем Федотовым
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с экс-голкипером красно-синих.
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