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Сегодня, 03:00

«Зенит» разгромил «Крылья», большое интервью Чалова. Главное за день

Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 22 июля.

Такой «Зенит» похож на чемпиона! «Крылья» разгромлены в Питере

Сине-бело-голубые уверенно победили команду из Самары и доказали, что осечка в Химках была недоразумением.

«Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию

«СЭ» поговорил с форвардом, который заканчивал прошлый сезон в «Базеле».

Александр Кержаков: «В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — экс-форвард «Зенита» и сборной России, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород».

Кучеров — первый, Капризов — третий, Овечкин — шестой. 50 лучших русских хоккеистов прямо сейчас

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Следим за всеми сделками этого лета в режиме онлайн.

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