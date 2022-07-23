«Зенит» разгромил «Крылья», большое интервью Чалова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 22 июля.
Такой «Зенит» похож на чемпиона! «Крылья» разгромлены в Питере
Сине-бело-голубые уверенно победили команду из Самары и доказали, что осечка в Химках была недоразумением.
«СЭ» поговорил с форвардом, который заканчивал прошлый сезон в «Базеле».
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — экс-форвард «Зенита» и сборной России, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород».
Рейтинг сильнейших российских игроков от «СЭ».
Следим за всеми сделками этого лета в режиме онлайн.
«Барселона» прокачала состав четырьмя топ-игроками. Помогут ли они справиться с «Реалом»?читать >
Из бывшего клуба Панарина всегда бежали топ-игроки. Но он вдруг вырвал на рынке звездного американцачитать >
Российскую биатлонистку лишили гражданства. Неприятный кейс Лидии Жураускайтечитать >
Дальше без россиян. Хачанов и Карацев остались без полуфинала в Германиичитать >