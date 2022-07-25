Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Супергол Марадишвили, Варела сбежал из «Динамо», итоги тура РПЛ. Главное за день

Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов и Константин Марадишвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 24 июля.

Что это было?! Марадишвили голом через себя спасает «Локо» в меньшинстве

Безумная ничья красно-зеленых в матче с «Ростовом».

Варела сбежал из «Динамо». Ночью уехал с базы, не берет трубку и хочет перейти во «Фламенго»

Неделю назад уругваец уверял, что останется в клубе.

«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?

Леонид Волотко не верит в интригу.

Почему все уверены, что «Ак Барс» уже чемпион? Причин провалиться у казанцев полно

Мощный состав и тренер-победитель — не гарантия успеха.

«Динамо» без сбежавшего Варелы разгромило «Торпедо». Дубль Смолова и шедевр Захаряна

Бело-голубые обыграли черно-белых — 4:0.

Владелец «Эдмонтона» Кац вляпался в секс-скандал. Миллиардера обвиняют в связи с несовершеннолетней

читать >

«Феррари» снова загубила себе гонку и отдала победу Ферстаппену

читать >

Миранчуку нужно бежать из «Аталанты». Или издевательства от Гасперини испортят ему карьеру

читать >

«Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Он тренер. А Соболев все еще «провинциал». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

читать >

Русский хоккеист играл в НХЛ еще 50 лет назад. Провел больше 1000 матчей и дошел до финала Кубка Стэнли

читать >

«Хотим, чтобы Варела объяснил свои поступки». Гендиректор «Динамо» — о ситуации в клубе

читать >

Баринов: «Про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес»

читать >

«Рубин» в большинстве не смог уйти от поражения в матче с «Енисеем»

читать >
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА разгромил «Сочи», а «Спартак» разгромил «Краснодар». Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости