Супергол Марадишвили, Варела сбежал из «Динамо», итоги тура РПЛ. Главное за день

Миранчуку нужно бежать из «Аталанты». Или издевательства от Гасперини испортят ему карьеру

«Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Он тренер. А Соболев все еще «провинциал». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»