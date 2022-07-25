Супергол Марадишвили, Варела сбежал из «Динамо», итоги тура РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 24 июля.
Что это было?! Марадишвили голом через себя спасает «Локо» в меньшинстве
Безумная ничья красно-зеленых в матче с «Ростовом».
Неделю назад уругваец уверял, что останется в клубе.
Леонид Волотко не верит в интригу.
Мощный состав и тренер-победитель — не гарантия успеха.
Бело-голубые обыграли черно-белых — 4:0.
Владелец «Эдмонтона» Кац вляпался в секс-скандал. Миллиардера обвиняют в связи с несовершеннолетнейчитать >
«Феррари» снова загубила себе гонку и отдала победу Ферстаппенучитать >
Русский хоккеист играл в НХЛ еще 50 лет назад. Провел больше 1000 матчей и дошел до финала Кубка Стэнличитать >
«Хотим, чтобы Варела объяснил свои поступки». Гендиректор «Динамо» — о ситуации в клубечитать >
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