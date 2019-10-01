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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Черчесова в «Спартаке» не будет? ЦСКА всегда будет первым? Какой будет месть Палыча?

18:00
Доменико Тедеско (слева) и Станислав Черчесов (справа). Фото "СЭ"
Доменико Тедеско (слева) и Станислав Черчесов (справа). Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 1 октября.

Цорн хочет привести в «Спартак» немца-ровесника. А как же Черчесов?

После увольнения Олега Кононова менеджмент красно-белых оказался в сложной ситуации.

Кевин Кураньи: «Тедеско — Цорн — это будет интересная связка»

Бывший футболист «Динамо» и «Шальке» — о возможном приходе в «Спартак» немецкого тренера Доменико Тедеско.

Игорь Шалимов — о назначении в «Ахмат»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал назначение в грозненский «Ахмат».

ЦСКА всегда будет первым? В чем причины лидерства армейцев

Совпало несколько факторов, но в целом все логично.

Семин vs Симеоне. Какой будет месть Палыча за 1:8?

Сегодня «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Атлетико», которому в позапрошлом сезоне проиграл по сумме двух матчей со счетом 1:8.

ЦИФРА ДНЯ
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отставки
произошли в 11-м туре — ушли Кононов («Спартак») и Рахимов («Ахмат»), до этого в сезоне-19/20 клубы РПЛ тренеров не увольняли
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«Динамо» потело. Результат — 14-е место

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Ягр — нереальный хоккеист. Он вытащил родной клуб в элиту и забивает в 47 лет

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Почему «Спартак» завалил сезон, а ЦСКА — лидер? Лайв с Симоновым и Егоровым

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«Пенальти на Оздоеве — самый сложный момент в российской истории ВАР». В РФС оценили работу судей в 11-м туре

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«Скажи честно, кто меня заказал?» Вице-президент «Магнитки» и корреспондент «СЭ» встретились год спустя после оглушительного скандала

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Россиян в НХЛ ссылают в фарм-клубы и выставляют на драфт отказов. Чем они не угодили?

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«Реал»: оступаться больше нельзя. Анонс матчей Лиги чемпионов

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