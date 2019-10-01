Черчесова в «Спартаке» не будет? ЦСКА всегда будет первым? Какой будет месть Палыча?
Цорн хочет привести в «Спартак» немца-ровесника. А как же Черчесов?
После увольнения Олега Кононова менеджмент красно-белых оказался в сложной ситуации.
Бывший футболист «Динамо» и «Шальке» — о возможном приходе в «Спартак» немецкого тренера Доменико Тедеско.
Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал назначение в грозненский «Ахмат».
Совпало несколько факторов, но в целом все логично.
Сегодня «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Атлетико», которому в позапрошлом сезоне проиграл по сумме двух матчей со счетом 1:8.
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«Динамо» потело. Результат — 14-е месточитать >
«Пенальти на Оздоеве — самый сложный момент в российской истории ВАР». В РФС оценили работу судей в 11-м туречитать >
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