Черчесова в «Спартаке» не будет? ЦСКА всегда будет первым? Какой будет месть Палыча?

После увольнения Олега Кононова менеджмент красно-белых оказался в сложной ситуации.

Бывший футболист «Динамо» и «Шальке» — о возможном приходе в «Спартак» немецкого тренера Доменико Тедеско.

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал назначение в грозненский «Ахмат».

Совпало несколько факторов, но в целом все логично.

Сегодня «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Атлетико», которому в позапрошлом сезоне проиграл по сумме двух матчей со счетом 1:8.