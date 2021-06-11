Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос», самое главное перед стартом Евро. Новости четверга
01:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 10 июня.
Браво, Анастасия! Павлюченкова вышла в финал турнира «Большого шлема» с 52-й попытки
На «Ролан Гаррос» российская теннисистка смогла остановить восхождение словенки Тамары Зиданшек.
И атмосфера сразу наладится.
«СЭ» отобрал семь главных претендентов на звание лучшего бомбардира предстоящего чемпионата Европы.
Кажется, в громком скандале поставлена точка.
Сразу девять сборных в нескольких встречах предстоящего турнира получат статус хозяина поля.
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