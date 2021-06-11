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Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос», самое главное перед стартом Евро. Новости четверга

01:15
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 10 июня.

Браво, Анастасия! Павлюченкова вышла в финал турнира «Большого шлема» с 52-й попытки

На «Ролан Гаррос» российская теннисистка смогла остановить восхождение словенки Тамары Зиданшек.

Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия

И атмосфера сразу наладится.

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Кажется, в громком скандале поставлена точка.

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Сразу девять сборных в нескольких встречах предстоящего турнира получат статус хозяина поля.

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