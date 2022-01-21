Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Бабиков выиграл индивидуальную гонку, Медведев снова воюет с болельщиками. Главное за день

Антон Бабиков.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 20 января.

Бабиков выиграл гонку и запутал олимпийский отбор. Нужен ли Антон в Пекине?

Ветеран российского биатлона одержал сенсационную победу в индивидуалке в Антерсельве.

Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду

Один из главных фаворитов Australian Open-2022 выразил возмущение поведением публики в Мельбурне.

SMM-залп по ЦСКА. В шоке не только Наташи. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста — о скандале, вызванном видеопрезентацией новичка армейцев Юсуфа Языджи.

Жота приговорил «Арсенал». Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги

Нападающий — главная головная боль «канониров».

Почему Россия может стать фаворитом в борьбе за Евро-2032

Вячеслав Короткин считает, что у нашей страны есть все шансы получить турнир.

Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова

читать >

Мозалев или Коляда отобрали место Семененко в Пекине. Развязка олимпийской интриги

читать >

Мбаппе, Погба, Дибала, Дембеле — все они летом могут стать свободными агентами. Уже сейчас с ними можно вести переговоры

читать >

Зря аналитики считают себя тренерами. Почему Слуцкий отказался от человека, которого «Рубин» переманил у «Зенита»

читать >

Александр Иншаков: «Бригада» стоила три миллиона долларов"

читать >

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование в Италии. Но отбывать срок будет в Бразилии

читать >

Шведская защепка. Россияне потерпели первое поражение на Евро

читать >

«С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова

читать >
0
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандал с представлением новичка ЦСКА и интервью Галицкого. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости