Карацев и Хачанов вылетели с Australian Open, «Рубин» отправил Деспотовича в дубль. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 21 января.
Неудачный день для российских теннисистов. Карацев и Хачанов вылетели с Australian Open
Их соперники — Надаль и Маннарино — встретятся в 1/8 финала.
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Инсайды «СЭ» о ситуации в Пекине.
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