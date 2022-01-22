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Карацев и Хачанов вылетели с Australian Open, «Рубин» отправил Деспотовича в дубль. Главное за день

Аслан Карацев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 21 января.

Неудачный день для российских теннисистов. Карацев и Хачанов вылетели с Australian Open

Их соперники — Надаль и Маннарино — встретятся в 1/8 финала.

Зачем «Рубин» сослал Деспотовича в дубль? Все детали конфликта игрока с клубом

«СЭ» рассказывает о причинах такого решения и деталях конфликта игрока с руководством.

Хоккейный турнир Олимпиады не перенесут. Что ждет команды в случае положительных тестов на ковид?

Инсайды «СЭ» о ситуации в Пекине.

Нигматуллина попала в топ-10, остальные провалились. Невеселые результаты перед Пекином

Француженка Жюстин Бреза-Буше одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.

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