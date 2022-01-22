Карацев и Хачанов вылетели с Australian Open, «Рубин» отправил Деспотовича в дубль. Главное за день

Их соперники — Надаль и Маннарино — встретятся в 1/8 финала.

«СЭ» рассказывает о причинах такого решения и деталях конфликта игрока с руководством.

Инсайды «СЭ» о ситуации в Пекине.

Француженка Жюстин Бреза-Буше одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Флорида» уничтожила команду Макдэвида.