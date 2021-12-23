Как накажут хулиганов, избивших Дмитрия Соловьева? Можно ли «посадить их на десять лет»?

«Дзюба понимает, что он не хуже других. Сколько он забил? А Смолов, а Сергеев?» Орлов — о словах форварда «Зенита» про сборную