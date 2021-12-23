Азмун — игрок года в РПЛ, НХЛ не едет на Олимпиаду. Главное за день
03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 22 декабря.
Азмун — лучший футболист России-2021!
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2021 года.
Российские суперзвезды могут остаться без олимпийских медалей.
Отказ НХЛ от Олимпиады делает шансы России на золото больше. Но теперь у Жамнова и Ковальчука нет права на ошибку
Политические итоги решения НХЛ для ФХР и олимпийской сборной России.
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