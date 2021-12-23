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Азмун — игрок года в РПЛ, НХЛ не едет на Олимпиаду. Главное за день

03:30
Сердар Азмун. Фото Анна Майер, ФК «Зенит».
Сердар Азмун. Фото Анна Майер, ФК «Зенит».

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 22 декабря.

Азмун — лучший футболист России-2021!

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2021 года.

Мечты Овечкина и Малкина сорвались в пропасть. НХЛ не едет на Олимпиаду

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Азмун — лучший игрок года в РПЛ. Он станет суперзвездой и в Европе

Форвард «Зенита» победил в ежегодном голосовании «СЭ».

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