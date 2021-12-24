Медведев — спортсмен года, итоги первого дня ЧР по фигурному катанию. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 декабря.
Лучший спортсмен России-2021. Медведев — №1!
«СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, тренера, команду, легионера и открытие.
Первая ракетка России в третий раз подряд стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ».
Турнир в Петербурге начался очень задорно.
На трибунах точно станет тише.
Рассказываем о помощниках нового главного тренера красно-белых.
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