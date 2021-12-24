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Медведев — спортсмен года, итоги первого дня ЧР по фигурному катанию. Главное за день

03:00
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 декабря.

Лучший спортсмен России-2021. Медведев — №1!

«СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, тренера, команду, легионера и открытие.

«Во мне нет фейка». Даниил Медведев — спортсмен года

Первая ракетка России в третий раз подряд стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ».

Фигуристы ругаются, трибуны свистят, Смолкин дерзит. Итоги первого дня чемпионата России

Турнир в Петербурге начался очень задорно.

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На трибунах точно станет тише.

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ЦИФРА ДНЯ
3
теннисист Даниил Медведев признан «СЭ» спортсменом года России в третий раз подряд
ЦИТАТА
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Даниил Медведев
первая ракетка России

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