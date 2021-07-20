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Василий Артемьев: «Роналду может падать после любого прикосновения. Смешно за этим наблюдать после регби»

11:14
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Капитан сборной России по регби Василий Артемьев заявил, что ему забавно наблюдать за падениями футболистов после любого прикосновения.

«В футболе Криштиану Роналду может падать и кричать после любого прикосновения. Забавно ли за этим наблюдать после регби? После регби — тем более забавно! Хотя за этим смешно наблюдать, наверное, всем людям, которые занимались спортом либо когда-либо вступали в какие-то единоборства.

Артистизм, присущий футболистам, выглядит комично для регбистов. В регби такое не поощряется: у нас есть основополагающие принципы, которым такое поведение противоречит. Это ценности фэйр-плей, искренности, честности, мужественности. Такое поведение не приветствуется в регби», — приводит слова Артемьева «Газета.Ru».

36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 36 мячей при 5 голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2021/07/20/a_13769054.shtml?updated

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