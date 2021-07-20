Василий Артемьев: «Роналду может падать после любого прикосновения. Смешно за этим наблюдать после регби»
Капитан сборной России по регби Василий Артемьев заявил, что ему забавно наблюдать за падениями футболистов после любого прикосновения.
«В футболе Криштиану Роналду может падать и кричать после любого прикосновения. Забавно ли за этим наблюдать после регби? После регби — тем более забавно! Хотя за этим смешно наблюдать, наверное, всем людям, которые занимались спортом либо когда-либо вступали в какие-то единоборства.
Артистизм, присущий футболистам, выглядит комично для регбистов. В регби такое не поощряется: у нас есть основополагающие принципы, которым такое поведение противоречит. Это ценности фэйр-плей, искренности, честности, мужественности. Такое поведение не приветствуется в регби», — приводит слова Артемьева «Газета.Ru».
36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 36 мячей при 5 голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/2021/07/20/a_13769054.shtml?updated
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