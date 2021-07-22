«Динамо» подписало игрока сборной Украины

Московское «Динамо» объявило о подписании форварда второй линии Андрей Шакура. Игрок сборной Украины по регби и регби-7 ранее выступал на родине.

«Первое, что мне бросилось в глаза, это то, как меня приняли в команде. Очень гостеприимные ребята здесь. У нас хороший коллектив. Сразу заметил профессиональный уровень клуба, тренерского штаба и всего персонала. Впечатления очень хорошие. Надеюсь, нас ждут большие победы, и мы будем к этому идти.

Повлияло ли на мое решение наличие еще двух украинцев в составе «Динамо»? Да, это был дополнительный плюс. Я ранее играл и с Петром Кобылянским, и с Владом Адажиником в сборной. Так что очень рад с ними встретиться вновь", — цитирует новичка пресс-служба клуба.