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Сборная России сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы по регби

20:33
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Совет директоров Rugby Europe принял решение засчитать техническое поражение со счетом 0:30 сборной Бельгии за невозможность прибыть на гостевой матч чемпионата Европы против сборной Румынии, который должен был состояться 7 февраля в Крайове.

Сборной Румынии будет начислено 5 очков при итоговом счете 28:0.

Таким образом, вне зависимости от исхода матча против сборной Грузии, сборная России сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы по регби.

Первые матчи чемпионата Европы 2021 пройдут 6-7 марта. Сборная России сыграет 6 марта в Сочи.

Дополнительная информация:

https://rugby.ru/

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