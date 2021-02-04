Совет директоров Rugby Europe принял решение засчитать техническое поражение со счетом 0:30 сборной Бельгии за невозможность прибыть на гостевой матч чемпионата Европы против сборной Румынии, который должен был состояться 7 февраля в Крайове.

Сборной Румынии будет начислено 5 очков при итоговом счете 28:0.

Таким образом, вне зависимости от исхода матча против сборной Грузии, сборная России сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы по регби.

Первые матчи чемпионата Европы 2021 пройдут 6-7 марта. Сборная России сыграет 6 марта в Сочи.