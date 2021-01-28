Регбийный клуб «Стрела» пригласил Хабиба в команду

Регбийный клуб «Стрела» из Казани пригласил российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в команду.

«Так-так, мы слышали, что Хабиб Нурмагомедов собрался начать футбольную карьеру. Но зачем футбол, когда есть регби? Тем более, что многие борцы и бойцы выступают тут очень успешно. Контракт в процессе, ждем в Казани — ирландцев у нас нет, так что с микроклиматом порядок.

«КАМАЗ», мы с вами поборемся за такого игрока, — говорится в сообщении официального твиттера «Стрелы».

Отметим, 25 января, боец сообщил о желании начать карьеру профессионального футболиста. Сегодня, 28 января, футбольный клуб «КАМАЗ», выступающий в ПФЛ, также предложил Хабибу место в клубе.