Сборная России назвала состав на отборочный турнир Мировой серии

Главный тренер мужской сборной России по регби-7 Вайсале Сереви назвал состав команды на отборочный турнир Мировой серии в Гонконге

В окончательный состав не попали Алексей Михальцов ("Енисей-СТМ") и Александр Никитин ("ВВА-Подмосковье"), сообщает официальный сайт Федерации регби России.

Для Ислама Шакирова, Валерия Хлуткова, Сергея Гресева, Сергея Евсеева и Сергея Степанова это будет дебют в составе сборной России в Мировой серии.

Состав сборной России: Юрий Гостюжев ("Кубань"), Владислав Лазаренко ("Кубань"), Артур Соломяный ("Кубань"), Ислам Шакиров ("Кубань"), Илья Бабаев ("ВВА-Подмосковье"), Владислав Созонов ("ВВА-Подмосковье"), Дмитрий Сухин ("Локомотив-Пенза"), Валерий Хлутков ("Локомотив-Пенза"), Сергей Евсеев ("Слава"), Сергей Степанов ("Слава"), Сергей Гресев ("Нарвская застава"), Иван Овчинников ("Красный Яр").

Сборная России сыграет в группе F вместе с командами Ирландии, Уругвая и Ямайки.