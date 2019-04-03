Сборная России назвала состав на отборочный турнир Мировой серии

Главный тренер мужской сборной России по регби-7 Вайсале Сереви назвал состав команды на отборочный турнир Мировой серии в Гонконге
В окончательный состав не попали Алексей Михальцов ("Енисей-СТМ") и Александр Никитин ("ВВА-Подмосковье"), сообщает официальный сайт Федерации регби России.
Для Ислама Шакирова, Валерия Хлуткова, Сергея Гресева, Сергея Евсеева и Сергея Степанова это будет дебют в составе сборной России в Мировой серии.
Состав сборной России: Юрий Гостюжев ("Кубань"), Владислав Лазаренко ("Кубань"), Артур Соломяный ("Кубань"), Ислам Шакиров ("Кубань"), Илья Бабаев ("ВВА-Подмосковье"), Владислав Созонов ("ВВА-Подмосковье"), Дмитрий Сухин ("Локомотив-Пенза"), Валерий Хлутков ("Локомотив-Пенза"), Сергей Евсеев ("Слава"), Сергей Степанов ("Слава"), Сергей Гресев ("Нарвская застава"), Иван Овчинников ("Красный Яр").
Сборная России сыграет в группе F вместе с командами Ирландии, Уругвая и Ямайки.
Дополнительная информация
http://rugby.ru/news/vaysale-serevi-nazval-sostav-sbornoy-rossii-na-otborochnyy-turnir-mirovoy-serii-po-regbi-7-v-gonkong/