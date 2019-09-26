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Сборная Канады по регби нарядилась в кимоно. Видео

11:07

На чемпионате мира по регби в Японии игроки сборной Канады надели местные национальные костюмы. Видео опубликовал Twitter ESPN.

На ролике видно, как регбисты выходят из автобуса в кимоно. На головах у них повязки (хакитаки).

Чемпионат мира по регби проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборная Канады сыграет в группе В с командами Намибии, Италии, ЮАР и Новой Зеландии. Сегодня канадцам предстоит провести стартовый матч на турнире с итальянцами.

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