Мужская сборная России по регби-7 отправилась на международный турнир в Кению
10 октября мужская сборная России по регби-7 отправилась в Кению, где примет участие в международном турнире Safari Sevens, который пройдет с 19 по 20 октября, информирует официальный сайт Федерации регби России.
Состав сборной России по регби-7 на турнир в Кению выглядит следующим образом: Владимир Аксенов, Кевин Акуабу, Сергей Бондаренко, Алексей Капалин, Иван Мухин, Алексей Соловьев, Ислам Шакиров (все — «Кубань»), Иван Овчинников, Александр Регнер (оба — «Красный Яр»), Павел Голик («Нарвская застава»), Дмитрий Пастернак («Енисей-СТМ»), Айдар Гафаров («Стрела»).
Мужская сборная России по регби-7 отправилась на турнир в Кению!— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 12, 2019
Парни примут участие в международном турнире Safari Sevens ?
Желаем успехов!https://t.co/5QSp4UMGxc pic.twitter.com/bsej0lj6io
Дополнительная информация
https://rugby.ru/news/muzhskaya-sbornaya-rossii-po-regbi-7-otpravilas-na-turnir-v-keniyu-/