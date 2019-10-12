Мужская сборная России по регби-7 отправилась на международный турнир в Кению

10 октября мужская сборная России по регби-7 отправилась в Кению, где примет участие в международном турнире Safari Sevens, который пройдет с 19 по 20 октября, информирует официальный сайт Федерации регби России.

Состав сборной России по регби-7 на турнир в Кению выглядит следующим образом: Владимир Аксенов, Кевин Акуабу, Сергей Бондаренко, Алексей Капалин, Иван Мухин, Алексей Соловьев, Ислам Шакиров (все — «Кубань»), Иван Овчинников, Александр Регнер (оба — «Красный Яр»), Павел Голик («Нарвская застава»), Дмитрий Пастернак («Енисей-СТМ»), Айдар Гафаров («Стрела»).