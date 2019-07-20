Массовая драка с участием сборной Дагестана на ЧР по пляжному регби. Видео

В конце матча первого дня чемпионата России по пляжному регби между сборной Республики Дагестан и "Славой" произошла массовая драка, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Игрок сборной Дагестана бросил песком в лицо сопернику из другой команды. После этого судьи решили остановить игру при счете 5:5.

Изначально конфликт удалось погасить, но спустя некоторое время спортсмен в белой футболке вырвался из рук партнеров и нанес удар по лицу сопернику. Затем стычка переросла в массовую драку.

ЧР по пляжному регби среди мужских и женских команд проходит с 20 по 21 июля в центре пляжных видов спорта "Динамо".