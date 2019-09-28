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Аргентина обыграла Тонга на Кубке мира в Японии

09:40

Сборная Аргентины обыграла команду Тонга со счетом 28:12 в матче группового турнира Кубка мира в Японии. Отметим, что номинальные хозяева встречи выполнили 4 попытки подряд еще в первом тайме. Хулиан Монтойя занес мяч в зону соперника три раза.

Аргентинцы идут вторыми в группе С, набрав 6 очков в двух матчах. Лидеры — Англия, с двумя победами и 10 баллами в активе. Тонга уступили в двух играх на турнире.

Регби

Чемпионат мира

Группа С

Аргентина — Тонга — 28:12 (28:7)

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