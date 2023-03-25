«Хотела быть локомотивом гимнастики в Латвии». Жуткий кейс россиянки Полстяной

Призер этапов Кубка мира — о разбитых мечтах, решении открыть свою школу и любимом «Спартаке».

Елизавета Полстяная была одной из самых обсуждаемых спортсменок в 2022 году. Все дело в выступлениях за сборную Латвии — российская гимнастка еще в 2018 году получила гражданство этой страны (родилась в Юрмале) и достойно представляла ее на мировой арене. Медали Кубка мира и «Гран-при» (впервые в истории Латвии), 12-е место на чемпионате Европы. У Елизаветы был прекрасный шанс отобраться на Олимпиаду-2024 (также впервые в истории прибалтийской страны), но в дело вмешались политические факторы. Летом прошлого года чиновники Латвийской федерации гимнастики с подачи местного НОКа потребовали от спортсменки оборвать все связи с Россией. А когда она отказалась, то не дали ей возможности поехать на ЧМ-2022, который проходил в середине сентября.

Спортсменка пыталась найти выход из этой сложной ситуации, но ничего не вышло — и Полстяная в итоге завершила карьеру. Сейчас Елизавета осваивается в роли тренера и даже планирует запустить собственную школу. Об этом 20-летняя спортсменка рассказала в интервью «СЭ».

На заключительном этапе открытия своей школы

— Расскажите о своей работе в качестве детского тренера. Как к этому пришли?

— Уже с 14-15 лет у меня неплохо получалось помогать младшим. Было интересно делиться опытом, давать какие-то рекомендации. Так что была уверена, что когда закончу, то попробую себя в роли тренера. Конечно, думала, что это произойдет не скоро, но карьера внезапно закончилось по независящим от меня причинам. К тому же с 2021 года мне удавалось совмещать свои тренировки и работу тренера. Пусть проводила всего одно часовое занятие в день. Но потихоньку вливалась в новый процесс. Поэтому, когда произошла вся эта ситуация с латвийской федерацией, я вернулась в Москву и смогла быстро переключиться. Мне дали больше детей, я сразу погрузилась в работу. Психологически мне это очень помогло. Осталась в своем любимом виде спорта, но в другой роли.

— Первые впечатления от полноценного перехода?

— Мне нравится. Даже если сильно устаешь. Все-таки ты отдаешь много эмоций и энергии детям. Но за счет сильной отдачи, особенно когда видишь, что у них горят глаза, удается быстро восстанавливаться. Постоянно быть с детьми — это здорово. Пока мне всё нравится.

из личного архива

— По-прежнему работаете в спортивном клубе «Спартак»?

— Да, работаю в «Спартаке», но сейчас занимаюсь еще одним проектом. У меня была давняя мечта открыть свою школу, и сейчас мы на заключительном этапе ее реализации. В скором времени откроемся.

— Набираете много персонала?

— Нет, пока все будет камерно. Я и хореограф. Дальше будем развиваться. Есть амбиции открыть несколько филиалов. Хочу, чтобы как можно больше девочек приходили и узнавали про этот вид спорта. И что самое важное — получали удовольствие от процесса.

— Ставите перед собой задачу через несколько лет конкурировать с лучшими российскими школами?

— Пока таких целей не стоит. Просто хочу создать свой мир. Чтобы помимо результата дети получали удовольствие от процесса. Понятно, что медали и звания тоже важны, но мы будем двигаться к ним постепенно. Шаг за шагом.

Примерно месяц я приходила в себя

— Каким образом осуществлялось финансирование вашей подготовки во время выступления за сборную Латвии? Оплачивала ли латвийская сторона ваши занятия с российским тренером в Москве?

— Со стороны Латвии финансирование появилось только с конца 2019 года. И то они оплачивали только билеты и гостиницу мне и моему тренеру. Врач, который отвечал за ЛФК, массаж и восстановление, ездил за мой счет. А тренировки, аренда зала, работа тренера в Москве также были исключительно на мне.

— Можно ли было избежать подготовки в Москве, а готовиться исключительно в Латвии?

— Это было нереально. Все мои тренеры из России. Последний — Наталья Владимировна Орлова — тренирует сборную команды Москвы в групповых упражнениях. Представить, что Наталья Владимировна уезжает со мной в Латвию, было невозможно. Изначально мы договорились, что весь мой тренировочный процесс будет в России. К тому же у меня тут семья, учеба.

Фото Global Look Press

— Пытались ли вы найти какой-то компромисс с Федерацией гимнастики Латвии, чтобы продолжать выступать за их сборную?

— Конечно. Но они поставили категоричное условие: ты отказываешься [от российского паспорта], и все будет как раньше. Выступаешь за нас. Если не отказываешься, то исключаем. Никаких компромиссов. Сначала я думала, что мы найдем какой-то вариант. Потому что вроде это всем было выгодно. У нас, как мне казалось, была общая цель — попасть на Олимпиаду. Но все стало понятно после того, как они не дали мне возможность выступить на ЧМ-2022, который должен был стартовать через три недели. Я готовилась к нему целый год, чтобы завоевать какой-то рейтинг для Латвии, место в крупнейших стартах на следующий сезон. Когда мне отказали и в этом, то поняла, что чего-то ждать бесполезно.

— Морально понимали, что такое возможно?

— Да, ведь все тянулось с мая 2022 года. Сначала меня попросили приехать в Латвию и тренироваться там. Я согласилась. Мы спокойно занимались, и спустя какое-то время мне начали говорить, что, возможно, придется сделать выбор. Тогда я приняла решение, что если до этого дойдет, то я не буду отказываться от гражданства РФ. Но все-таки надеялась, что обойдется. Увы, но с таким предложением ко мне скоро пришли. Я объяснила свою позицию. В августе — сентябре тренировалась дома, поддерживала форму. Готовилась к ЧМ, но начала понимать, что никакого выступления у меня не будет. В федерации со мной перестали выходить на связь.

— Как вы это переживали?

— Было тяжело. Ты живешь долгое время одной целью, а тут в один момент у тебя ее забирают. Это сложно. Очень помогла поддержка близких, семьи, друзей. Очень благодарна своим родителям, которые не дали мне застрять в этом состоянии. Сидеть дома и жалеть себя. Они дали четко понять: «Лиза, закончился этот этап, надо начинать новый. У тебя все для этого есть». Примерно месяц я приходила в себя. Потом отпустила ситуацию и пошла дальше.

из личного архива

— В этот момент ты стала сотрудничать с фондом Никиты Мазепина «Мы выступаем как один»?

— Да, ребята из фонда сами вышли на меня. Их заинтересовал мой кейс. Объяснили, как все это работает, проявили желание помочь, пригласили на свои мероприятия. Практически сразу захотелось стать частью этой команды. Благодаря фонду у меня появились новые друзья, интересные знакомства. В тот период мне это было нужно. Да, и в целом классно образовывать комьюнити единомышленников. Ведь не только я оказалась в такой ситуации. Кто-то продолжает тренироваться и надеяться, что произойдут какие-то изменения. В такие моменты важны поддержка не только близких, семьи и тренеров, но и извне. Когда вы объединяетесь с одной целью — это здорово.

— Оказывает ли фонд какую-то конкретную помощь?

— Мне предлагали психологическую, юридическую поддержку, возможность получить дополнительное образование. Но в тот момент я не нуждалась в этом, в том числе не чувствовала потребности в занятиях с психологом. Прошло какое-то время. Я почувствовала потребность узнать что-то новое. И благодаря фонду начала изучать итальянский. Это еще одна моя давняя мечта.

Без россиянок Раффаэле вполне может выиграть Олимпиаду

— Скучаете ли вы по выступлениям?

— С одной стороны, да. С другой — начался новый сезон, но я не смотрела ни ЧМ, ни другие соревнования. Да, мне что-то попадается в социальных сетях, но уже спокойно на все реагирую. Смотрю и радуюсь за девочек.

— Кто ваши любимые гимнастки?

— Нравится Алина Горносько из сборной Белоруссии. Жаль, они тоже не могут выступать на международной арене. Очень сильная итальянка София Раффаэле. В этом сезоне у нее космический уровень. На мой взгляд, в отсутствии россиянок и белорусок равных ей нет. Думаю, она вполне может выиграть Олимпиаду. Хотя нельзя исключать, что результаты в Париже-2024 могут быть непредсказуемыми.

— Правда ли, что некоторые иностранные гимнастки очень рады отсутствию наших девушек на международных стартах, поскольку это открывает им дорогу к медалям?

— Безусловно. Получается, что в турнирах не выступают четыре гимнастки, которые стабильно вставали на пьедестал во всех дисциплинах. Сейчас их места могут занять представители других стран. И кто потом вспомнит, что происходило, какая была ситуация с отстранениями. Например, если Даша Варфоломеева — чемпионка мира в упражнениях с булавами, то она чемпионка мира. У нее это звание никто не отнимет. Любой спортсмен работает на результат.

— А вы не думали обратиться со своим кейcом в FIG?

— Нет. Мне предлагали идти судиться, отстаивать свои права, учитывая, что мое отстранение было незаконным. Но это практически бесполезно. Мы видим, что происходит в Европе. Это их единая политика. Навряд ли мне бы помогли. Все-таки это позиция латвийской федерации. Никто не будет залезать туда и менять их принципы. В Латвии очень резко изменилось отношение к русским.

Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней. Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки. Чувствуешь негативное отношение, и лишний раз подумаешь: говорить тебе на русском языке или нет. Раньше такого и близко не было. Приезжали всей семьей на лето, отдыхали. Всегда к русским было отличное отношение. Все вели себя очень гостеприимно. «Новая волна» там проходила.

— Остались ли у вас там родственники?

— Много друзей и крестные.

Фото Global Look Press

— Правда ли, что вся художественная гимнастика в Латвии по большей части русскоязычная — и тренеры, и спортсменки?

— Да, есть такое. В сборной много девочек из смешанных семей: русско-латышских. Все в основном разговаривают на русском. Помню, на ЧЕ поехала большая делегация. Групповые упражнения, юниорки, одиночницы. И внутри команды в основном разговаривали по-русски. Тренерам и девочкам было комфортно.

— Каким образом отмечались ваши успехи в составе сборной Латвии? Получали ли вы какие-то бонусы, грамоты и бывали ли на приемах у спортивных чиновников и политиков?

— Может, кому-то что-то и присваивалось, но не мне. Возможно, опять же, дело в двойном гражданстве. Я завоевала медали на Кубках мира. Это случилось впервые в истории сборной Латвии. Поднимался флаг их страны. Но после этого я получала только сухое сообщение от секретаря федерации с поздравлениями. И все. В СМИ это тоже особо не освещалось.

Не хочу хвастаться, но с 2020 года почти на всех соревнованиях я была в финалах. На последних двух этапах Кубка мира завоевала серебро и бронзу. На этапах «Гран-при» — две бронзы. Впервые у Латвии были медали в художественной гимнастике. Впервые в истории был шанс поехать на Олимпиаду. Но они сделали свой выбор.

У меня двойное гражданство, ничего не поменялось

— Нет ли у вас сожаления, что вы вообще согласились на переход в сборную Латвии?

— Сожалений точно нет. Не знаю, как бы все сложилось, если бы я сделала другой выбор, но не люблю рассуждать задним числом. Мне есть что вспомнить. Это был интересный опыт. В мире художественной гимнастики меня запомнили. До сих пор многие болельщики пишут. Недавно у меня был день рождения, и я получила много сообщений из разных стран, что меня не хватает. Это гораздо дороже, чем какие-то медали и звания.

— В сборную России пробиться было нереально? Слишком высокая конкуренция?

— Конкуренция действительно высокая. Хотя Ирина Александровна [Винер] замечала меня. Но случилось как случилось. В любом случае я благодарна людям, которые помогли мне сделать гражданство Латвии.

— Сталкивались ли вы с какой-то дискриминацией в Латвии до событий февраля прошлого года?

— Дискриминацией — нет. Я тренировалась в Москве. Меня никто не трогал. Я приезжала на внутренние соревнования, выступала, занимала свое место в сборной, и все. Никаких вопросов. Со всеми хорошо общались. Но потом поменялась ситуация в мире и затронула мою жизнь. Я хотела быть локомотивом гимнастики в Латвии. Двигать спорт вперед. До моего прихода они не верили, что можно отобраться на Олимпиаду. Быть на подиуме. Думаю, мне удалось убедить их в обратном. У меня был посыл: зачем тогда вообще тренироваться, если мы не ставим высокие цели?

из личного архива

— Присутствовал ли хейт в социальных сетях из-за вашего решения покинуть сборную Латвии и вернуться в Россию?

— Некоторые люди писали: «А ты хотела усидеть на двух стульях?» Или: «Это же твоя карьера, ты столько в нее вложила. Надо было не задумываясь отказываться от паспорта РФ. Сейчас бы выступала. А вместо этого сидишь и строишь из себя несчастную». Всегда находятся такие умники, но меня научили на это не реагировать. Это их дело, у каждого своя точка зрения.

— Остался ли у вас паспорт Латвии?

— Да, у меня двойное гражданство. Ничего не поменялось.

— Есть ли какое-то общение между русскоязычными гимнастками, выступающими за другие сборные?

— Мы общаемся, переписываемся. На элитном уровне выступают много девочек, которые родились в России, а потом уехали в другие страны. Либо просто перешли в другие сборные. Германия, Испания, за Словению выступает Катя Веденеева. Кстати, они были удивлены, что со мной такое произошло. Ни в условной Словении, ни в Германии ничего подобного не было.

— У Варфоломеевой и Веденеевой тоже двойное гражданство?

— У Веденеевой — да. Насчет Варфоломеевой точно не знаю, но русские корни у нее определенно есть.

В Париже-2024 и без символики можно доказывать, что мы сильные

— В целом ваше отношение к отстранению российских спортсменов от международных стартов по политическим причинам?

— Это больная тема. Как профессиональная спортсменка я понимаю, как важна самореализация, возможность показать свои наработки. Топ-спортсменам очень важно выступать на полноценных международных соревнованиях. Это никак не заменишь. Здорово, что у нас есть внутренние старты. В той же художественной гимнастике сделали этапы сильнейших, чемпионат России, что-то вроде «Гран-при». Пытаются приглашать девушек из других стран. Это хоть какая-то мотивация для девочек из сборной. Но, опять же, это не заменит чемпионат мира или чемпионат Европы.

Честно, очень тревожно за наш спорт. Я общаюсь с молодыми девочками, подрастающим поколением. Они говорят, что им сложновато находить мотивацию. Если раньше ты тренируешься — попадаешь в сборную Москвы, потом — в сборную России. Но если ты даже не попадаешь в национальную команду, то ты все равно можешь выехать на международные соревнования FIG. Сейчас все эти возможности закрылись.

Это влияет на родителей, которые хотят отдать своих детей в спорт. Когда наши спортсмены брали медали ОИ или ЧМ, то это широко освещалось, привлекало внимание к дисциплине. Внутренние старты все-таки смотрят те, кто уже активно интересуется тем или иным видом спорта.

— Вы тоже пришли в гимнастику после какой-то крупной победы?

— Я увидела по телевизору выступление Евгении Канаевой на ЧМ в Москве, и меня осенило. Хочу так же. Мама была против. Она сама мастер спорта по гимнастике. Понимала, что меня ждет. Отговаривала несколько месяцев, но затем поняла, что это бесполезно. Мы пришли на просмотр, и с этого все началось.

— Как вы считаете, стоит ли россиянкам ехать на Олимпиаду в Париж под нейтральным флагом, если не будет иной возможности?

— Думаю, что да. Если появится малейший шанс, надо ехать и с гордостью представлять свою страну. Потому что в любом случае все знают, откуда этот спортсмен. Безусловно, важно иметь флаг за спиной и петь гимн на пьедестале. Но и без символики можно показывать и доказывать, что мы сильные. Занимать свои законные места. Как бы это ни хотели изменить санкциями.

Люблю теннис, почти не пропускаю матчи Джоковича

— Вы уверенно смотрелись на ТВ-программах. Не было желания попробовать себя в роли ведущей или начать вести влог о художественной гимнастике?

— Были такие мысли. У меня нет страха камеры. Поэтому, возможно, когда-нибудь попробую себя в медиа. Думала и о создании своего канала. Мне кажется, что эта ниша пока не занята, поэтому вполне можно начать что-то делать. Показать, насколько это тяжелый и красивый вид спорта изнутри.

— Вы болеете за футбольный «Спартак». Какой ваш самый запоминающийся матч?

— Игра Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в Москве. По накалу и атмосфере это был сумасшедший вечер. Мы были готовы ко всему, все-таки разница в классе была очевидна. Просто хотели насладиться красивым футболом, но моя любимая команда выстояла под жестким натиском, сыграла вничью. Последние 20 минут команда отбивалась, а вместе с ней и все болельщики на стадионе. Зрители на всех без исключения секторах досматривали игру стоя. Когда прозвучал свисток, эмоции были непередаваемые. Был такой сильный заряд, что я не могла отойти неделю. Запомнилось на всю жизнь.

Еще мы с папой были на чемпионском матче с «Тереком». Сама игра уже ничего не решала, но на стадионе была атмосфера праздника. Вокруг было так много счастливых людей.

из личного архива

— Ходите на фанатский сектор?

— Нет. У меня была такая мысль, хотя бы один раз прочувствовать эту атмосферу.

— Есть любимый игрок в «Спартаке»?

— Квинси. Кстати, он приходил со своими детьми в центр, где я тренирую. Сделали с ним пару фото. Очень позитивный и приятный человек. Еще нравится Георгий Джикия. За свою самоотдачу, чемпионский характер.

— Еще за каким-то спортом следите?

— Люблю теннис. Почти не пропускаю матчи Джоковича. Нравится и Даня Медведев. Выбираю любимых спортсменов не только за достижения, но и за харизму, человеческие качества. Вспомните ситуацию с тем же Новаком, когда его не пускали на турниры в Австралию и США. Он вел себя максимально достойно. Был корректен в высказываниях, никого не обвинял. Хотя со своим статусом он бы мог очень громко заявлять о своих правах, делать громкие заявления. Плюс круто, что Ноле достаточно разносторонний человек. Не зацикливается только на теннисе.